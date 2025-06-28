الاقتصاد الرقمي تعلن اقتراب تشغيل البوابات الذكية في المطار

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الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، عبر منشور على منصة (إكس)، عن اقتراب موعد تشغيل البوابات الذكية في مطار الملكة علياء الدولي، في خطوة تهدف إلى توفير تجربة سفر أكثر سهولة وسرعة وذكاء. اضافة اعلان





وبيّنت الوزارة في المنشور أن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق الخدمة رسميًا، قائلة: "قريبًا في مطار الملكة علياء الدولي... تجربة سفر أسهل وأسرع وأذكى. استعدوا للانطلاق عبر البوابات الذكية."



يأتي هذا الإعلان تكملة لتصريحات سابقة أدلى بها وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، سامي السميرات، في الأول من أيار الماضي، حيث أكد خلالها أنه تم تركيب خمس بوابات ذكية للقادمين وأربع بوابات للمغادرين في مطار الملكة علياء الدولي، وكانت تلك البوابات في مرحلة التجربة.



وأضاف السميرات أن تشغيل البوابات من المقرر أن يبدأ نهاية شهر حزيران، وستُخصص في مرحلتها الأولى للمواطنين الأردنيين فقط، سواء من القادمين أو المغادرين، في خطوة تهدف إلى تسريع الإجراءات وتحسين تجربة السفر عبر أحدث الحلول الرقمية.