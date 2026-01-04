الأحد 2026-01-04 09:19 ص

الاقتصاد الرقمي تكشف تفاصيل تحديث تطبيق سند اليوم

وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة
وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة
الأحد، 04-01-2026 08:33 ص
الوكيل الإخباري-   تكشف وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، الأحد، تفاصيل التحديثات التي أجريت على تطبيق سند الحكومي المرتبط بتقدم الخدمات الرسمية، حيث جرى تفعيل نحو 2 مليون هوية رقمية تشمل الأردنيين والمقيمين.اضافة اعلان


ويأتي كشف التفاصيل من قبل وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات، للحديث عن تحديث تطبيق سند.

وكان سميرات قال في ديسمبر 2025 إن العمل جارٍ على تحديث "تطبيق سند" للخدمات الحكومية، مشيراً إلى أن الوصول إلى التطبيق سيصبح أسهل، وأن تطويره يتم عبر فريق أردني.

وأوضح سميرات في حينه إن العمل جارٍ بجد على تحديث التطبيق، وقد جرى رفع نسخة محدثة على سبيل التجربة، بهدف تسريع الخدمات.

ومع نهاية العام 2025، أعلنت الوزارة عن رقمنة 80% من الخدمات الحكومية، ما يعادل 1920 خدمة، فيما تم تفعيل قرابة مليوني هوية رقمية عبر تطبيق سند الحكومي.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

الإعلامي جميل عازر

أخبار محلية الحكومة تنعى الإعلامي جميل عازر

الدوريات الخارجية: جميع الطرق الخارجية سالكة رغم الأجواء الماطرة

أخبار محلية ضبط مركبة تسير بسرعة 204 كم/ ساعة على طريق الأزرق

الدفاع المدني

أخبار محلية وفاة و3 إصابات بتصادم مركبتين على طريق العدسية ناعور

وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة

أخبار محلية الاقتصاد الرقمي تكشف تفاصيل تحديث تطبيق سند اليوم

الأرصاد الجوية للمملكة: منخفض جوي يؤثر على المملكة الجمعة المقبلة

الطقس منخفض جوي جديد قادم إلى المملكة بهذا الموعد

من هو الزعيم اللاتيني الذي أطاحت به الولايات المتحدة قبل مادورو؟

عربي ودولي من هو الزعيم اللاتيني الذي أطاحت به الولايات المتحدة قبل مادورو؟

وشدّد روبيو، المعروف باهتمامه الطويل بملفَي فنزويلا وكوبا، على أن من يقيم في هافانا ويشغل منصباً حكوميا "لابد أن يكون قلقا ولو قليلا". تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة لديها سجل حافل من التدخلات

عربي ودولي روبيو يلمح إلى أن دولة أخرى قد تكون الهدف التالي بعد فنزويلا

علم سوريا يرفرف فوق حديقة تشرين

عربي ودولي بريطانيا وفرنسا تنفذان ضربة مشتركة على منشأة لـ"داعش" في سوريا



 






الأكثر مشاهدة