الاقتصاد الرقمي تكشف تفاصيل تحديث تطبيق سند اليوم

ويأتي كشف التفاصيل من قبل وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات، للحديث عن تحديث تطبيق سند.
وكان سميرات قال في ديسمبر 2025 إن العمل جارٍ على تحديث "تطبيق سند" للخدمات الحكومية، مشيراً إلى أن الوصول إلى التطبيق سيصبح أسهل، وأن تطويره يتم عبر فريق أردني.
وأوضح سميرات في حينه إن العمل جارٍ بجد على تحديث التطبيق، وقد جرى رفع نسخة محدثة على سبيل التجربة، بهدف تسريع الخدمات.
ومع نهاية العام 2025، أعلنت الوزارة عن رقمنة 80% من الخدمات الحكومية، ما يعادل 1920 خدمة، فيما تم تفعيل قرابة مليوني هوية رقمية عبر تطبيق سند الحكومي.
