الاقتصاد الرقمي والتربية تكرّمان المتميزين في مبادرة القراءة الرقمية

الوكيل الإخباري- كرّمت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ووزارة التربية والتعليم، بالشراكة مع منصة "كتبي" للقراءة التفاعلية، الطلبة والمعلمين والمدارس المتميزة ضمن مبادرة القراءة الرقمية التي نُفذت خلال العام الدراسي 2025-2026.

وجرى التكريم خلال حفل أقيم بحضور أمين عام وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة سميرة الزعبي، وأمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية سحر الشخاترة، وبحضور ممثلين عن الجهتين والمؤسسات الشريكة والكوادر التعليمية والإدارية من مختلف محافظات المملكة.



وجاء الحفل تتويجاً لجهود الطلبة والمعلمين والمدارس المشاركة في المبادرة، التي هدفت إلى تعزيز ثقافة القراءة وتوظيف التكنولوجيا في دعم العملية التعليمية من خلال تجربة تعليمية تفاعلية استهدفت أكثر من 7000 طالب وطالبة في مختلف محافظات المملكة، وأسهمت في تنمية المهارات اللغوية وتشجيع الطلبة على التفاعل مع المحتوى الرقمي العربي بأساليب حديثة وجاذبة.



وأكدت الزعبي أن المبادرة تمثل نموذجاً عملياً لتوظيف التكنولوجيا والمحتوى الرقمي الهادف في خدمة التعليم، مشيرة إلى أهمية توفير بيئات تعليمية مبتكرة تسهم في تعزيز القراءة والمعرفة لدى الطلبة، وتنمية مهارات التفكير والتعبير والإبداع لديهم.



من جانبها، أكدت الشخاترة أهمية المبادرات التعليمية الرقمية في إثراء العملية التعليمية وتعزيز ثقافة القراءة داخل المدارس، مشيدة بجهود المعلمين والمدارس المشاركة في إنجاح المبادرة، ودورهم في تحفيز الطلبة على التعلم والتفاعل مع المعرفة بأساليب حديثة ومبتكرة.



وشهد الحفل تقديم مجموعة من الأعمال والأنشطة الإبداعية التي أنجزها الطلبة استناداً إلى الكتب التي قرؤوها عبر منصة "كتبي"، حيث عكست تلك الأعمال ما اكتسبه الطلبة من مهارات في القراءة والفهم والتعبير والإنتاج المعرفي، وأظهرت الأثر الإيجابي للمبادرة في تحفيزهم على القراءة وتحويلهم من متلقين للمعلومة إلى منتجين للمعرفة.



كما استعرض الرئيس التنفيذي لشركة "جبل عمّان ناشرون" ومنصة "كتبي" سنان صويص رؤية المنصة ورسالتها في توفير محتوى عربي رقمي نوعي يسهم في بناء جيل قارئ ومبدع، إضافة إلى أبرز نتائج المبادرة والأثر الذي حققته على مستوى الطلبة والمعلمين والمدارس المشاركة.



وفي ختام الحفل، جرى تكريم المدارس الأكثر تميزاً في تفعيل المنصة وتعزيز ثقافة القراءة الرقمية، حيث حصلت مدرسة الجواسره الأساسية للبنين – الشونة الجنوبية على المركز الأول، ومدرسة سمية الأساسية المختلطة – الزرقاء الأولى على المركز الثاني، ومدرسة سما الروسان الأساسية المختلطة – إربد على المركز الثالث.



كما تم تكريم مدرسة الأمل للصم والبكم – مأدبا تقديراً لجهودها المتميزة في توفير بيئة تعليمية داعمة وشاملة مكّنت الطلبة من التفاعل الفاعل مع المنصة والاستفادة من محتواها.



وشمل التكريم أفضل ثلاثة معلمين، حيث حصل المعلم أنس محمد عبد الله أبو سليم من مدرسة الجواسره الأساسية للبنين على المركز الأول، والمعلمة فاطمة الدقامسة من مدرسة سما الروسان الأساسية المختلطة على المركز الثاني، والمعلمة رجاء سعد من مدرسة سمية الأساسية المختلطة على المركز الثالث.



كما تم تكريم أفضل ثلاثة طلبة، وهم الطالب تيم بيان الروسان من مدرسة سما الروسان الأساسية المختلطة – الصف الأول، والطالب محمد جمعة أبو ضيف الله من مدرسة الجواسره الأساسية للبنين – الصف السادس، والطالبة ماريا إبراهيم الزول من مدرسة سمية الأساسية المختلطة – الصف الثالث، تقديراً لتميزهم وتفاعلهم اللافت مع المنصة.