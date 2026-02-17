الامانة: إطلاق مدفع رمضان طيلة الشهر الفضيل من ساحة النخيل

وقال الناطق الإعلامي في أمانة عمان الدكتور ناصر الرحامنة ان اطلاق مدفع رمضان، الذي تم انجاز جميع الترتيبات والتجهيزات له في الموقع، ياتي لإحياء تراث عمان القديم الذي مثّل فيه المدفع الرمضاني مشهدا من مظاهر الحياة في شهر رمضان الكريم بالاعتماد عليه في إعلان موعد الإفطار.
