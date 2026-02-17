الامانة: إطلاق مدفع رمضان طيلة الشهر الفضيل من ساحة النخيل

03:47 م

الوكيل الإخباري- أعلنت أمانة عمان الكبرى، أنه سيتم اطلاق مدفع رمضان طيلة أيام الشهر الفضيل من ساحة النخيل بمنطقة رأس العين، تزامنا مع آذان المغرب، وذلك بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي





وقال الناطق الإعلامي في أمانة عمان الدكتور ناصر الرحامنة ان اطلاق مدفع رمضان، الذي تم انجاز جميع الترتيبات والتجهيزات له في الموقع، ياتي لإحياء تراث عمان القديم الذي مثّل فيه المدفع الرمضاني مشهدا من مظاهر الحياة في شهر رمضان الكريم بالاعتماد عليه في إعلان موعد الإفطار.

