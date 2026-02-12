الامانة: ​إغلاق الشارع الجانبي الرابط بين شارع الأردن وشارع الاستقلال غد الجمعة

واضحت الامانة ان هذا الاجراء يهدف الى توسعة التقاطع وتحسين الواقع المروري.
واشارت الى انه سيتم إغلاق الشارع الجانبي كليًا للقادمين من شارع الأردن باتجاه شارع الاستقلال اعتبارًا من صباح يوم غد الجمعة، وذلك بالتنسيق مع إدارة السير لاعتماد التحويلات المرورية اللازمة وتأمين إجراءات السلامة العامة.
وتدعو الأمانة المواطنين إلى الالتزام بالإرشادات المرورية واستخدام الطرق البديلة.
-
