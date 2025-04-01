الامانة ترفع 5192 طن نفايات ليلة عيد الفطر

وأضاف الفاعوري ان هذه الكميات من النفايات تم رفعها من جميع مناطق أمانة عمان الكبرى ونقلها إلى المحطة التحويلية التابعة لامانة عمان ومن ثم نقلها إلى مكب الغباوي لطمرها ومعالجتها بشكل صحي ليتم بعد ذلك انتاج الغاز الحيوي الناتج من عملية المعالجة لتحويلها إلى طاقه كهربائية من خلال شركة الغاز الحيوي الاردنيه التابعة لأمانة عمان الكبرى.
والجدير بالذكر ان مكب الغباوي التابع لامانة عمان الكبرى يستقبل النفايات من عدد من البلديات مثل بلديات الزرقاء والرصيفة وسحاب والموقر.
وأكد الفاعوري ان عدد الكادر العامل على جمع و رفع ونقل ومعالجة النفايات بأمانة عمان الكبرى يبلغ ٥٠٠٠ موظف من كافة المسميات الوظيفية العاملة على مدار الساعة وعدد الاليات المستخدمة لهذه الغايه ٤٠٠ اليه تقريبا.
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