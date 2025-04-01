الثلاثاء 2025-04-01 05:13 م
 

الامانة ترفع 5192 طن نفايات ليلة عيد الفطر

أمانة عمان الكبرى
أمانة عمان الكبرى
 
الثلاثاء، 01-04-2025 04:34 م

الوكيل الإخباري-   رفعت كوادر أمانة عمان الكبرى ٥١٩٢ طن من النفايات  ليلة عيد الفطر السعيد وذلك بزياده عن الكميات المرفوعة ليلة عيد الفطر لعام ٢.٢٤ بمقدار ٢٠٠ طن تقريبا حسب نائب مدير المدينة لشؤون المناطق والبيئة المهندس محمد الفاعوري.

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وأضاف الفاعوري ان هذه الكميات من النفايات تم رفعها من جميع مناطق أمانة عمان الكبرى ونقلها إلى المحطة التحويلية التابعة لامانة عمان ومن ثم نقلها إلى مكب الغباوي لطمرها ومعالجتها بشكل صحي ليتم بعد ذلك انتاج الغاز الحيوي الناتج من عملية المعالجة لتحويلها إلى طاقه كهربائية من خلال شركة الغاز الحيوي الاردنيه التابعة لأمانة عمان الكبرى. 


والجدير  بالذكر  ان مكب الغباوي التابع لامانة عمان الكبرى يستقبل النفايات من عدد من البلديات مثل بلديات الزرقاء والرصيفة وسحاب والموقر.


وأكد الفاعوري ان عدد الكادر العامل على جمع و رفع ونقل ومعالجة النفايات بأمانة عمان الكبرى يبلغ  ٥٠٠٠ موظف من كافة المسميات الوظيفية العاملة على مدار الساعة  وعدد الاليات المستخدمة لهذه الغايه ٤٠٠ اليه تقريبا.

 
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