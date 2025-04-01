الامانة ترفع 5192 طن نفايات ليلة عيد الفطر

الوكيل الإخباري- رفعت كوادر أمانة عمان الكبرى ٥١٩٢ طن من النفايات ليلة عيد الفطر السعيد وذلك بزياده عن الكميات المرفوعة ليلة عيد الفطر لعام ٢.٢٤ بمقدار ٢٠٠ طن تقريبا حسب نائب مدير المدينة لشؤون المناطق والبيئة المهندس محمد الفاعوري.

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وأضاف الفاعوري ان هذه الكميات من النفايات تم رفعها من جميع مناطق أمانة عمان الكبرى ونقلها إلى المحطة التحويلية التابعة لامانة عمان ومن ثم نقلها إلى مكب الغباوي لطمرها ومعالجتها بشكل صحي ليتم بعد ذلك انتاج الغاز الحيوي الناتج من عملية المعالجة لتحويلها إلى طاقه كهربائية من خلال شركة الغاز الحيوي الاردنيه التابعة لأمانة عمان الكبرى.



والجدير بالذكر ان مكب الغباوي التابع لامانة عمان الكبرى يستقبل النفايات من عدد من البلديات مثل بلديات الزرقاء والرصيفة وسحاب والموقر.