الامانة تستضيف ورشة عن الذكاء الاصطناعي

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الوكيل الإخباري- استضافت أمانة عمان اليوم الخميس ورشة عن الذكاء الاصطناعي تنظمها وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بالتعاون مع المركز الأردني للتصميم والتطوير JODDB ، ضمن المشروع الوطني الذي تنفذه الوزارة ؛ لرفع الوعي و بناء القدرات في مجال الذكاء الاصطناعي لموظفي القطاع العام . اضافة اعلان





وتهدف الورشة ، التي حضرها عدد من مدراء الأمانة، الى تمكين القيادات الحكومية من فهم أعمق لتطبيقات الذكاء الاصطناعي ومعرفة اثارها في تحسين الأداء الحكومي بما يتناسب مع رؤية التحديث الاقتصادي والإداري للدولة .



وتضمن برنامج الورشة ، استعراض تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات وتحسين إدارة الموارد المتاحة في بناء المدن الذكية ، إضافة الى الاستماع لاراء المشاركين وافكارهم حول ما تم طرحه في الورشة ، من دمج للتكنولوجيا الحديثة في خطوات العمل لتحسين الأداء وزيادة الإنتاجية في مختلف قطاعات ودوائر الأمانة .