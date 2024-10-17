الامانة تستضيف ورشة عن الذكاء الاصطناعي

وتهدف الورشة ، التي حضرها عدد من مدراء الأمانة، الى تمكين القيادات الحكومية من فهم أعمق لتطبيقات الذكاء الاصطناعي ومعرفة اثارها في تحسين الأداء الحكومي بما يتناسب مع رؤية التحديث الاقتصادي والإداري للدولة .
وتضمن برنامج الورشة ، استعراض تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات وتحسين إدارة الموارد المتاحة في بناء المدن الذكية ، إضافة الى الاستماع لاراء المشاركين وافكارهم حول ما تم طرحه في الورشة ، من دمج للتكنولوجيا الحديثة في خطوات العمل لتحسين الأداء وزيادة الإنتاجية في مختلف قطاعات ودوائر الأمانة .
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