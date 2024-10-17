 
الخميس 2024-10-17 02:37 م
 
 

الامانة تستضيف ورشة عن الذكاء الاصطناعي

ورشة عن الذكاء الاصطناعي
جانب من الورشة
الخميس، 17-10-2024 01:46 م
الوكيل الإخباري-   استضافت أمانة عمان اليوم الخميس ورشة عن الذكاء الاصطناعي تنظمها وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بالتعاون مع المركز الأردني للتصميم والتطوير  JODDB ، ضمن المشروع الوطني الذي تنفذه الوزارة ؛ لرفع الوعي و بناء القدرات في مجال الذكاء الاصطناعي لموظفي القطاع العام .اضافة اعلان


 وتهدف الورشة ، التي حضرها عدد من مدراء الأمانة، الى تمكين القيادات الحكومية من فهم أعمق لتطبيقات الذكاء الاصطناعي ومعرفة اثارها في تحسين الأداء الحكومي بما يتناسب مع رؤية التحديث الاقتصادي والإداري للدولة .

وتضمن برنامج الورشة ، استعراض تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات وتحسين إدارة الموارد المتاحة في بناء المدن الذكية ، إضافة الى الاستماع لاراء المشاركين وافكارهم حول ما تم طرحه في الورشة ، من دمج للتكنولوجيا الحديثة في خطوات العمل لتحسين الأداء وزيادة الإنتاجية في مختلف قطاعات ودوائر الأمانة .
 
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