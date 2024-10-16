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الامانة تطلق حملة " عمان بيتنا "

صورة من الحملة
صورة من الحملة
الأربعاء، 16-10-2024 01:03 م
الوكيل الإخباري-  مندوبا عن امين عمان رعى نائبه محمد رسمي القيسي ، صباح اليوم الاربعاء من ساحة فيصل بوسط المدينة، الحملة السنوية للامانة " عمان بيتنا " للحد من ظاهرة القاء النفايات من نوافذ المركبات على الطرقات .اضافة اعلان


وتهدف الحملة ، التي تتبنى الأمانة إطلاقها بالشراكة مع شركة زين الأردن ، الى توزيع أكياس نفايات ورقية مخصصة للمركبات ،  لإحداث تغيير إيجابي في السلوك بالتعامل مع النفايات داخل المركبات وعدم القائها من النوافذ .

وأكد القيسي ، أن الحفاظ على المظهر العام للمدينة هو مسؤولية مشتركة ما بين كوادر الأمانة من عمال الوطن والمواطنين من خلال الالتزام بعدم إلقاء النفايات من نوافذ المركبات أو في الأماكن العامة، والحرص على استمرارية هذه المبادرات الهادفة لتعزيز السلوك الحضاري .

بدوره اشار المدير التنفيذي لدائرة الإعلام والاتصال وإدارة الاستدامة في شركة زين طارق البيطار ، الى حرص شركة زين  على تعزيز تعاونها مع أمانة عمان في إطار الشراكة الاستراتيجية الممتدة ما بين الطرفين، لافتا الى تقاطع الحملة مع أهداف الشركة واستراتيجيتها للاستدامة البيئية التي تسعى إلى التشجيع على تبني الممارسات الصديقة للبيئة .
  
 وتعتبر حملة " عمان بيتنا "  التي اطلقتها الامانة عام 2010 مبادرة بيئية تسعى لإيصال رسالة مهمة لأبناء المجتمع الأردني للتعامل مع المدينة ومرافقها بحس المسؤولية والحرص على نظافتها كالملكيات الخاصة للمواطن ، اضافة لكونها استمراراً لمسؤولية الامانة بزيادة الوعي لدى المواطنين بالحفاظ على نظافة المدينة وتعزيز مفاهيم المواطنة الصالحة تجاه البيئة والتقليل من السلوكيات السلبية تجاهها مثل ظاهرة القاء النفايات من المركبات   .
 
gnews

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