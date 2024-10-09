الامانة تعقد ورشة عمل " تقليل هدر وفقدان الطعام في عمان "

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الوكيل الإخباري- عقدت امانة عمان الكبرى اليوم الاربعاء وبالتعاون مع بلدية مدينة ميلانو وبدعم من منظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة( الفاو ) ومنظمة Let’s Food ورشة عمل " تقليل هدر وفقدان الطعام في عمان " . اضافة اعلان





وقال مندوب امين عمان الكبرى نائبه محمد رسمي القيسي " إن مواجهة تحديات الفاقد المهدر من الغذاء يأتي ضمن اولويتنا لتعزيز نظام غذائي اكثر استدامة وفعالية، وهو خطوة تتناغم مع رؤية عمان الاستراتيجية لتحويل العاصمة الى مدينة ذكية ومستدامة " .



وأكد على اهمية ورشة العمل التي تأتي كجزء من الجهود الوطنية لتحقيق رؤية التحديث الاقتصادي للاردن ، من خلال إدارة النفايات الغذائية وتقليل الفاقد منها لتعزيز النمو الاقتصادي وإدارة الموارد الطبيعية ، لافتا الى اهمية الشراكة القيمة مع بلدية ميلانو ، فيما يخص تبادل الخبرات والاستفادة من تجاربها الرائدة في تحسين واستدامة النظام الغذائي الحضري لبناء نظام غذائي مرن وشامل في عمان .



وتسعى الورشة الى تعزيز النظم الغذائية المستدامة في عمّان من خلال جمع أصحاب المصلحة من مختلف القطاعات الرسمية ، والمنظمات غير الحكومية وخبراء النظم الغذائية ، لتقييم فقد الأغذية وهدرها في المدينة ووضع أهداف استراتيجية لخطة إدارتها .





