الثلاثاء 2026-03-17 06:45 م

الامانة تعلن دوام السوق المركزي خلال عطلة عيد الفطر

الامانة تعلن دوام السوق المركزي خلال عطلة عيد الفطر
الامانة تعلن دوام السوق المركزي خلال عطلة عيد الفطر
 
الثلاثاء، 17-03-2026 01:17 م
الوكيل الإخباري-  أعلنت أمانة عمان الكبرى أن عطلة عيد الفطر السعيد لعام 2026 لسوق الجملة المركزي للخضار والفواكه، ستقتصر على اليوم الأول والثاني من ايام العيد.اضافة اعلان


وبينت أنه سيتم استقبال المنتجات البستانية اعتباراً من مساء ثاني أيام العيد، ليستأنف السوق اعماله الاعتيادية صباح ثالث ايام العيد.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ن

الأكثر مشاهدة