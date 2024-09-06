الامن العام : إخماد حريقين في البلقاء وإربد

11:03 م

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الوكيل الإخباري- بين الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان فرق الاطفاء المتخصصة حافظت على أعلى درجات الاستجابة على مدار الساعة وتعاملت مع عدد من الحرائق كان منها حادثتي حريق في مديريتي دفاع مدني البلقاء وغرب اربد تعاملت اليوم مع حريقين شبا في مستودعين احدهما في منطقة عين الباشا بمحافظة البلقاء ويحتوي على خردوات وبطاريات والاخر في منطقة دوقرا بمحافظة اربد ويحتوي على زيوت سيارات . اضافة اعلان





واضاف، أن فرق الاطفاء تمكنت من اخماد الحريقين والسيطرة عليهما ومنع امتدادهما ونتج عن حريق مستودع الزيوت اصابة شخص بحروق مختلفة بالجسم وعملت فرق الاسعاف على تقديم الاسعافات الأولية اللازمة له في الموقع ومن ثم نقله الى مستشفى الامير راشد العسكري لتلقي العلاج، وبوشر التحقيق في الحادثتين.