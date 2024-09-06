الامن العام : إخماد حريقين في البلقاء وإربد

واضاف، أن فرق الاطفاء تمكنت من اخماد الحريقين والسيطرة عليهما ومنع امتدادهما ونتج عن حريق مستودع الزيوت اصابة شخص بحروق مختلفة بالجسم وعملت فرق الاسعاف على تقديم الاسعافات الأولية اللازمة له في الموقع ومن ثم نقله الى مستشفى الامير راشد العسكري لتلقي العلاج، وبوشر التحقيق في الحادثتين.
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