الامن العام : إدعاء استيفاء رسوم لاستخدام شارع الـ 100 محض كذب

وأوضح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أنّ وحدة الجرائم الإلكترونية تتابع التحقيق للوصول إلى مطلق هذا التسجيل لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، محذّراً من تداول مثل هذه التسجيلات التي عادة ما تهدف إلى تضليل المواطنين ونشر الشائعات في المجتمع، وذلك تجنباً للملاحقة القانونية التي تشمل مطلق التسجيل ومن يساهم في نشره أو تداوله.
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