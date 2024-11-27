الامن العام : إدعاء استيفاء رسوم لاستخدام شارع الـ 100 محض كذب

05:20 م

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الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - أكدّت مديرية الأمن العام، أنّ التّسجيل الصّوتي الذي جري تداوله لشخص يدّعي وجود كاميرات على الطريق التنموي (شارع الـ100) لتصوير المركبات واستيفاء رسوم منها نظير استخدام الطريق، هو محض كذب وإدعاء لا صحة له على الإطلاق. اضافة اعلان





وأوضح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أنّ وحدة الجرائم الإلكترونية تتابع التحقيق للوصول إلى مطلق هذا التسجيل لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، محذّراً من تداول مثل هذه التسجيلات التي عادة ما تهدف إلى تضليل المواطنين ونشر الشائعات في المجتمع، وذلك تجنباً للملاحقة القانونية التي تشمل مطلق التسجيل ومن يساهم في نشره أو تداوله.