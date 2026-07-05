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الامن العام : إصابة شخص بعد إضرام النار في نفسه

مديرية الامن العام
مديرية الأمن العام
 
الأحد، 05-07-2026 01:13 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -     أقدم شخص، ظهر اليوم، على سكب مادة بترولية على جسده وإضرام النار في نفسه في الوسط التجاري بمدينة جرش، وفق مصدر أمني.

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وقال المصدر إن الأجهزة المختصة تحركت إلى الموقع فور تلقي البلاغ، حيث جرى إسعاف المصاب إلى مستشفى جرش الحكومي لتلقي العلاج.


وأضاف أن المصاب يتلقى العلاج، فيما لا تزال حالته الصحية قيد المتابعة، دون صدور معلومات رسمية إضافية بشأن أسباب الحادثة، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق في ملابساتها.

 
 


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