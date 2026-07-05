الامن العام : إصابة شخص بعد إضرام النار في نفسه

وقال المصدر إن الأجهزة المختصة تحركت إلى الموقع فور تلقي البلاغ، حيث جرى إسعاف المصاب إلى مستشفى جرش الحكومي لتلقي العلاج.
وأضاف أن المصاب يتلقى العلاج، فيما لا تزال حالته الصحية قيد المتابعة، دون صدور معلومات رسمية إضافية بشأن أسباب الحادثة، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق في ملابساتها.
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