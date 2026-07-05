الامن العام : إصابة شخص بعد إضرام النار في نفسه

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - أقدم شخص، ظهر اليوم، على سكب مادة بترولية على جسده وإضرام النار في نفسه في الوسط التجاري بمدينة جرش، وفق مصدر أمني.

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وقال المصدر إن الأجهزة المختصة تحركت إلى الموقع فور تلقي البلاغ، حيث جرى إسعاف المصاب إلى مستشفى جرش الحكومي لتلقي العلاج.