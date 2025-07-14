الامن العام : إصابة 3 أشخاص بتدهور مركبة

11:19 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/738033 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- قال الرائد محمد الملكاوي من الدوريات الخارجية إنه تم، خلال الـ24 ساعة الماضية، التعامل مع حادث تدهور لإحدى المركبات على أوتوستراد المفرق - الزرقاء، نتج عنه 3 إصابات متوسطة، واستقرار المركبة خارج حرم الشارع العام. اضافة اعلان





وأضاف، خلال التقرير المروري على إذاعة الأمن العام، أنه تم التعامل مع حادث تصادم بين مركبتين بعد الجامعة الهاشمية باتجاه المفرق، ما أدى إلى إعاقة المسرب الأيمن.



كما تم التعامل مع عدد من المساعدات الإنسانية والمخالفات الخطِرة.