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الامن العام : إصابة 3 أشخاص بتدهور مركبة

الدفاع المدني
الدفاع المدني
 
الإثنين، 14-07-2025 11:19 ص
الوكيل الإخباري-   قال الرائد محمد الملكاوي من الدوريات الخارجية إنه تم، خلال الـ24 ساعة الماضية، التعامل مع حادث تدهور لإحدى المركبات على أوتوستراد المفرق - الزرقاء، نتج عنه 3 إصابات متوسطة، واستقرار المركبة خارج حرم الشارع العام.اضافة اعلان


وأضاف، خلال التقرير المروري على إذاعة الأمن العام، أنه تم التعامل مع حادث تصادم بين مركبتين بعد الجامعة الهاشمية باتجاه المفرق، ما أدى إلى إعاقة المسرب الأيمن.

كما تم التعامل مع عدد من المساعدات الإنسانية والمخالفات الخطِرة.
 
 
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