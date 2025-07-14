الامن العام : إصابة 3 أشخاص بتدهور مركبة

وأضاف، خلال التقرير المروري على إذاعة الأمن العام، أنه تم التعامل مع حادث تصادم بين مركبتين بعد الجامعة الهاشمية باتجاه المفرق، ما أدى إلى إعاقة المسرب الأيمن.
كما تم التعامل مع عدد من المساعدات الإنسانية والمخالفات الخطِرة.
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