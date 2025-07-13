الامن العام : إغلاق السير أعلى طريق الـ 100 لمدة ساعة كاملة

وأضاف، خلال التقرير المروري على إذاعة الأمن العام، أنه تم التعامل مع حادث تدهور آخر على طريق الحُرّة باتجاه الزرقاء، نتج عنه إصابة متوسطة، وتم إسعاف المصاب إلى مستشفى الزرقاء الحكومي.
كذلك، تم التعامل مع سقوط حمولة شاحنة أعلى طريق الـ 100، حيث كانت محمّلة بجسور حديدية كبيرة الحجم، ما أدى إلى إغلاق السير لمدة ساعة كاملة، إلى حين الانتهاء من رفع المعوّقات عن الشارع المذكور.
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