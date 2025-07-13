الامن العام : إغلاق السير أعلى طريق الـ 100 لمدة ساعة كاملة

الوكيل الإخباري- قال النقيب زياد الشرمان من الدوريات الخارجية إنه تم التعامل، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مع حادث تدهور شاحنة على طريق أوتوستراد المفرق – الزرقاء، نتج عنه إصابة متوسطة. وقد تم إسعاف المصاب إلى مستشفى الزرقاء الحكومي، كما تم التعامل مع الشاحنة التي استقرّت خارج الشارع العام.



وأضاف، خلال التقرير المروري على إذاعة الأمن العام، أنه تم التعامل مع حادث تدهور آخر على طريق الحُرّة باتجاه الزرقاء، نتج عنه إصابة متوسطة، وتم إسعاف المصاب إلى مستشفى الزرقاء الحكومي.

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