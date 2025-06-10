الامن العام : إلقاء القبض على شخص أقدم على قتل شقيقه في محافظة معان

وأكّد الناطق الإعلامي أنه ومن خلال جمع المعلومات تمكنت فرق التحقيق من تحديد مطلق النار وهو شقيق المغدور ومتوارٍ عن الأنظار وبمواصلة البحث عنه تمكنت فرق التحقيق من تحديد مكان وجوده خارج محافظة معان وأُلقي القبض عليه وضبط بدلالته سلاح ناري أوتوماتيكي واعترف بقيامه بإطلاق النار على شقيقه إثر خلافات عائلية .
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