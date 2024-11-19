الامن العام : اثر مروري اثر تعطل مركبة اعلى جسر التاج مول

03:41 م

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الوكيل الإخباري- نوهت إدارة السير الى وجود اثر مروري في حركة سير المركبات اثر تعطل مركبة اعلى جسر التاج مول بإتجاه السفارة السورية . اضافة اعلان





ودعت إدارة السير السائقين الى توخي الحيطة والحذر علماً ان مجموعات ادارة السير في الموقع.