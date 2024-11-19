 
الثلاثاء 2024-11-19 05:20 م
 

الامن العام : اثر مروري اثر تعطل مركبة اعلى جسر التاج مول

إدارة السير
إدارة السير
الثلاثاء، 19-11-2024 03:41 م
الوكيل الإخباري-  نوهت إدارة السير الى وجود  اثر مروري في حركة سير المركبات اثر تعطل مركبة اعلى جسر التاج مول بإتجاه السفارة السورية .اضافة اعلان


ودعت إدارة السير السائقين الى توخي الحيطة والحذر علماً ان مجموعات ادارة السير  في الموقع.
 
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