 
الإثنين 2024-10-07 06:38 م
 

الامن العام : احذروا من هذه الرسائل

مديرية الأمن العام
مديرية الأمن العام
الإثنين، 07-10-2024 06:18 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية- حذرت وحدة الجرائم الإلكترونية، التابعة لإدارة البحث الجنائي في مديرية الأمن العام، من رسائل تهدف الى سرقة معلومات واموال المواطنين .

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وقالت الوحدة في منشور عبر صفحتها على الفيسبوك : "إحذر هذه الرسائل التي تهدف الى سرقة معلوماتك وأموالك " . 

 


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