الامن العام : احذروا من هذه الرسائل

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية- حذرت وحدة الجرائم الإلكترونية، التابعة لإدارة البحث الجنائي في مديرية الأمن العام، من رسائل تهدف الى سرقة معلومات واموال المواطنين .

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وقالت الوحدة في منشور عبر صفحتها على الفيسبوك : " إحذر هذه الرسائل التي تهدف الى سرقة معلوماتك وأموالك " .



