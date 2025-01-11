 
السبت 2025-01-11 01:45 م
 

الامن العام : اشتعال مركبة في عبدون

الدفاع المدني
الدفاع المدني
السبت، 11-01-2025 01:02 م
الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -   أعلنت إدارة السير عن حدوث كثافة مرورية وتباطؤ في حركة السير على حرم إشارة سوبر ماركت عبدون من جهة الخامس، نتيجة حريق اندلع في إحدى المركبات.اضافة اعلان


وأوضحت إدارة السير لموقع الوكيل الاخباري أن مجموعات السير تعاملت مع الأثر المروري الناجم عن الحريق.

وذكرت أن كوادر الدفاع المدني عملت في الموقع على إخماد الحريق، والسيطرة على الوضع.
 
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