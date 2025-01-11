الامن العام : اشتعال مركبة في عبدون

وأوضحت إدارة السير لموقع الوكيل الاخباري أن مجموعات السير تعاملت مع الأثر المروري الناجم عن الحريق.
وذكرت أن كوادر الدفاع المدني عملت في الموقع على إخماد الحريق، والسيطرة على الوضع.
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