الامن العام : اعادة فتح الطريق الصحراوي

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - قالت إدارة الدوريات الخارجية انه تم إعادة فتح الطريق الصحراوي أمام المركبات بكلا الإتجاهين بعد انتهاء تأثير الموجة الغبارية ووضوح الرؤية الأفقية .

اضافة اعلان