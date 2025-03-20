الخميس 2025-03-20 06:34 م
 

الامن العام : اعادة فتح الطريق الصحراوي

ادارة السير
ادارة السير
 
الخميس، 20-03-2025 04:54 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -   قالت إدارة الدوريات الخارجية انه تم  إعادة فتح الطريق الصحراوي أمام المركبات بكلا الإتجاهين بعد انتهاء تأثير الموجة الغبارية ووضوح الرؤية الأفقية .

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واشارت ان نشامى الدوريات بكافة المواقع دلالة وارشاد وجاهزية للتعامل مع أي جديد.

 
 
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