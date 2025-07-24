الخميس 2025-07-24 04:35 م
 

الامن العام : اغلاق مؤقت لأوتستراد رباع السرحان بإتجاه حدود جابر

إدارة السير
ادارة السير
 
الخميس، 24-07-2025 04:18 م

الوكيل الإخباري-  اعلنت مديرية الامن العام عن  اغلاق مؤقت لاوتستراد رباع السرحان بإتجاه حدود جابر وبالاتجاهين نظرا لتدني مدى الرؤيا .

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واهابت المديرية بمستخدمي الطريق الامتثال لتعلميات رجال الامن العام لحين اعادة فتح الطريق .

 
 
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