الامن العام : الدفاع المدني يتعامل مع حريق مستودع اخشاب بالقويسمة

وأوضحت المديرية أن كوادر الدفاع المدني تحركت على الفور إلى موقع الحادث، حيث عملت على إخماد الحريق والسيطرة عليه ومنع امتداده إلى المواقع المجاورة.
وبيّنت أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات تُذكر، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق للوقوف على أسباب اندلاع الحريق.
-
أخبار متعلقة
-
وفاة مواطن على يد زوجته بعمان والامن العام يبحث عن الجانية
-
الملك يشدد على ضرورة ضبط النفس واستخدام الحوار لحل الأزمات
-
أوقاف البلقاء تقيم مأدبة إفطار للأيتام بيوم اليتيم في العالم الإسلامي
-
أناشيد دينية ومسابقات ثقافية في "أماسي رمضان" في السلط
-
تواصل فعاليات "أماسي رمضان" الثقافية في جرش
-
تواصل فعاليات "أماسي رمضان" الثقافية في المفرق
-
أمسية ثقافية في منتدى الفريق الإبداعي بالرصيفة
-
الأمن العام يكشف غموض وفاة سيدة بعمان ويلقي القبض على الجاني