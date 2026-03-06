الجمعة 2026-03-06 02:41 ص

الامن العام : الدفاع المدني يتعامل مع حريق مستودع اخشاب بالقويسمة

الدفاع المدني - أرشيفية
الدفاع المدني
 
الجمعة، 06-03-2026 01:28 ص

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -   أعلنت مديرية الأمن العام أن فرق الإطفاء في الدفاع المدني تعاملت مع حريق اندلع داخل مستودع للأخشاب في منطقة القويسمة جنوب شرق العاصمة عمّان.

اضافة اعلان


وأوضحت المديرية أن كوادر الدفاع المدني تحركت على الفور إلى موقع الحادث، حيث عملت على إخماد الحريق والسيطرة عليه ومنع امتداده إلى المواقع المجاورة.


وبيّنت أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات تُذكر، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق للوقوف على أسباب اندلاع الحريق.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

سماء تل أبيب وسط وابل جديد من الهجمات الصاروخية الإيرانية

عربي ودولي أضرار كبيرة بمباني وسط إسرائيل جراء الصواريخ الإيرانية الأخيرة

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

عربي ودولي السيسي: مصر في حالة (شبه طوارئ)

مجلس النواب الأميركي

عربي ودولي مجلس النواب الأميركي يرفض مسعى لوقف الحرب على إيران

الدفاع المدني - أرشيفية

أخبار محلية الامن العام : الدفاع المدني يتعامل مع حريق مستودع اخشاب بالقويسمة

مديرية الأمن العام

أخبار محلية وفاة مواطن على يد زوجته بعمان والامن العام يبحث عن الجانية

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب: دمّرنا قدرات إيران الصاروخية و24 سفينة خلال 3 أيام

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب يقيل وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم

مضيق هرمز

عربي ودولي رويترز: الصين تجري محادثات مع إيران للسماح بمرور النفط والغاز من مضيق هرمز



 






الأكثر مشاهدة