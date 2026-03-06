الامن العام : الدفاع المدني يتعامل مع حريق مستودع اخشاب بالقويسمة

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - أعلنت مديرية الأمن العام أن فرق الإطفاء في الدفاع المدني تعاملت مع حريق اندلع داخل مستودع للأخشاب في منطقة القويسمة جنوب شرق العاصمة عمّان.

وأوضحت المديرية أن كوادر الدفاع المدني تحركت على الفور إلى موقع الحادث، حيث عملت على إخماد الحريق والسيطرة عليه ومنع امتداده إلى المواقع المجاورة.