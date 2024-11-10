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الامن العام : العثور على فتاة انهت حياتها تحت جسر عبدون

صورة عامة للعاصمة عمان
جسر عبدون
الأحد، 10-11-2024 02:08 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -   عُثر على جثة فتاة ثلاثينية  بعد ان انهت حياتها اسفل  جسر عبدون ، وفق مصدر امني لموقع الوكيل الاخباري .

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وقال المصدر  ان الأجهزة الأمنية هرعت  إلى الموقع وجرى نقل الفتاة إلى مركز الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، وبوشرت التحقيقات.

 
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