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الامن العام : القبض على شخص يشتبه بقتله طفله الذي يبلغ من العمر 7 سنوات

دورية الأمن العام
الامن العام
 
الأحد، 15-06-2025 12:26 م

الوكيل الإخباري-مجدي الباطية -  ورد بلاغ إلى غرفة عمليات شرطة العقبة مساء أمس، بالعثور على جثة طفل (٧) سنوات متوفى داخل شقة تعود لذويه، حيث تم التحرك إلى الموقع وتبين وجود شبهة جنائية في وفاته وأنه تعرّض للطعن .

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ووفق مصدر امني انه مع مباشرة التحقيقات وقع الاشتباه بقيام والده بقتله بواسطة أداة حادة وبالبحث عنه جرى إلقاء القبض عليه وبوشرت التحقيقات معه.

 
gnews

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