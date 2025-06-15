الامن العام : القبض على شخص يشتبه بقتله طفله الذي يبلغ من العمر 7 سنوات

الوكيل الإخباري-مجدي الباطية - ورد بلاغ إلى غرفة عمليات شرطة العقبة مساء أمس، بالعثور على جثة طفل (٧) سنوات متوفى داخل شقة تعود لذويه، حيث تم التحرك إلى الموقع وتبين وجود شبهة جنائية في وفاته وأنه تعرّض للطعن .

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