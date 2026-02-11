الامن العام: القبض على مجموعة جرمية نفذت سرقات ظهرت خلال عدد من الفيديوهات

07:26 م

الوكيل الإخباري- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ فريقاً تحقيقياً خاصاً من ادارة البحث الجنائي باشر منذ أيام التحقيق في حوادث سرقات نفّذها مجهولون على عدد من الأكشاك ومحال بيع القهوة في مناطق مختلفة من العاصمة.





وأضاف الناطق الإعلامي أنّه ومن خلال ما قام به فريق التحقيق من جمع للمعلومات ودراسة الأساليب الجرمية ورفع الأدلة من مسارح الجرائم، تمكّن من تحديد شبكة جرمية مكونة من ستة أشخاص يقودهم شخص من ذوي الأسبقيات الجرمية وحكم عليه في عام 2018 بالسجن ثماني سنوات وخرج قبل شهر من مركز الإصلاح والتأهيل.



وأكّد الناطق الإعلامي أنّ فرق المداهمة في البحث الجنائي وفريق التحقيق تمكنوا خلال الأيّام الخمس الماضية من تحديد أماكن وجود المشتبه بهم ومداهمتهم وإلقاء القبض على خمسة منهم واعترفوا بارتكاب السرقات على محال القهوة والأكشاك فيما استمر البحث عن المحرّض الرئيس في تلك السّرقات.



وتابع الناطق الإعلامي أنّه وعصر هذا اليوم وبعد إعمال المراقبة وجمع المعلومات تمكّنت الفرق المختصّة من تحديد مكان وجود المجرم والمحرّض الرئيس في القضية داخل إحدى المركبات شرق العاصمة وجرت مداهمته، حيث قام بمقاومة القوة الأمنيّة ومحاولة الفرار بعد صدم إحدى المركبات، إلا أن القوة تمكنت من تعطيل المركبة وإلقاء القبض عليه وسيتم اتخاذ أشد الإجراءات القانونية والإدارية بحقهم.

