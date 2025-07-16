الامن العام : بعد عمل بطولي .. النشامى مرّوا من هنا - صور

ونشرت مديرية الأمن العام صورا لآليات الدفاع المدني في طريق عودتها معلقة عليها، "فرق الإطفاء الأردنية على طريق العودة بعد عمل بطولي إنساني كبير على الساحل السوري: النشامى مرّوا من هنا.
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