الامن العام : بعد عمل بطولي .. النشامى مرّوا من هنا - صور

الوكيل الإخباري- بدأت فرق الإطفاء الأردنية من مرتبات الدفاع المدني التي شاركت في إخماد حرائق سوريا، بالعودة إلى الأردن بعد أن انهت مهمتها في مواقع اختصاصها.



ونشرت مديرية الأمن العام صورا لآليات الدفاع المدني في طريق عودتها معلقة عليها، "فرق الإطفاء الأردنية على طريق العودة بعد عمل بطولي إنساني كبير على الساحل السوري: النشامى مرّوا من هنا.

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