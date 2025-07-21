الامن العام : حادث تدهور على الطريق الصحراوي

وتابع أنه تم التعامل مساء أمس مع حادث تدهور على الطريق الصحراوي باتجاه عمان، نتج عنه إصابة متوسطة، وإعاقة لإحدى المسارب.
كذلك تم التعامل مع حادث تصادم على طريق المفرق الزرقاء، نتج عنه 4 إصابات متوسطة.
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