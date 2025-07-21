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الامن العام : حادث تدهور على الطريق الصحراوي

الدفاع المدني
الدفاع المدني
 
الإثنين، 21-07-2025 08:52 ص
الوكيل الإخباري-    قال النقيب أيمن الحراحشة من الدوريات الخارجية، إنه تم التعامل فجر اليوم الاثنين مع حادث تصادم على الطريق الخلفي بالعقبة باتجاه الميناء بين مركبتي شحن، نتج عنه إغلاق حركة السير، ولا إصابات.اضافة اعلان


وتابع أنه تم التعامل مساء أمس مع حادث تدهور على الطريق الصحراوي باتجاه عمان، نتج عنه إصابة متوسطة، وإعاقة لإحدى المسارب.

كذلك تم التعامل مع حادث تصادم على طريق المفرق الزرقاء، نتج عنه 4 إصابات متوسطة.
 
 
gnews

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