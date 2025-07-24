الامن العام : حادث تدهور على طريق الحُرّة – خو

الوكيل الإخباري- أفادت إدارة السير في مديرية الأمن العام، صباح الخميس، بأن الحركة المرورية على الطرق الداخلية والخارجية في الأردن نشطة وتسير بشكل اعتيادي، دون وجود معيقات تؤثر على الانسيابية، وذلك وفقًا لمتابعة الكوادر الميدانية وكاميرات المراقبة المنتشرة على مختلف المحاور.

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وقال الملازم الثاني فادي السعيد من إدارة الدوريات الخارجية، إن حركة السير نشطة في الاتجاهين على طريق إربد–عمان، وطريق الأوتوستراد بين المفرق والزرقاء، بالإضافة إلى طريق المطار وصولًا إلى الطريق الصحراوي، مشيرًا إلى تسجيل عدد من الحوادث خلال الـ24 ساعة الماضية.



وبيّن السعيد أن أبرز الحوادث تمثلت في تدهور وانقلاب مركبة شحن أعلى جسر الحُرّة باتجاه المفرق، ما أدى إلى تسرب زيوت على الطريق وإصابة السائق بجروح متوسطة، نُقل على إثرها إلى مستشفى الزرقاء الحكومي، وتمت إزالة العوائق وإعادة فتح الطريق.