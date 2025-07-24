الامن العام : حادث تدهور على طريق الحُرّة – خو

وبيّن السعيد أن أبرز الحوادث تمثلت في تدهور وانقلاب مركبة شحن أعلى جسر الحُرّة باتجاه المفرق، ما أدى إلى تسرب زيوت على الطريق وإصابة السائق بجروح متوسطة، نُقل على إثرها إلى مستشفى الزرقاء الحكومي، وتمت إزالة العوائق وإعادة فتح الطريق.
كما شهد طريق الحُرّة – خو، مقابل الدفاع الجوي، حادث تدهور آخر أدى إلى إصابة متوسطة نُقلت إلى المستشفى ذاته.
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