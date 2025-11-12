الامن العام : حادث تدهور على نزول العدسية

09:27 ص

الوكيل الإخباري- قال النقيب كفاح الهزايمة من إدارة السير إنه تم التعامل صباح اليوم الأربعاء مع حادث تدهور على نزول العدسية، حيث ضربت المركبة الجزيرة الوسطية، مما نتج عنه إصابة متوسطة وإعاقة لحركة السير، وما زال التعامل جارياً حتى اللحظة.





وأضاف خلال التقرير المروري، أنه تم التعامل أيضاً صباح اليوم مع تعطل آلية قبل إشارة المهاجرين، وكانت المركبة متوقفة بشكل خاطئ وخطير، ما تسبب بأزمة سير.