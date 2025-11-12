الامن العام : حادث تدهور على نزول العدسية

وأضاف خلال التقرير المروري، أنه تم التعامل أيضاً صباح اليوم مع تعطل آلية قبل إشارة المهاجرين، وكانت المركبة متوقفة بشكل خاطئ وخطير، ما تسبب بأزمة سير.
-
