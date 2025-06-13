الامن العام : حريق اعشاب بوسط البلد وتحويل حركة السير

الوكيل الإخباري- قالت ادارة السير المركزية ان حريق اعشاب نشب ما بعد مبنى امانة عمان باتجاه اشارات الدخان.

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واشارت ان مجموعات ادارة السير والدفاع المدني في الموقع لاخماد الحريق .