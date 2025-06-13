الجمعة 2025-06-13 05:55 م
 

الامن العام : حريق اعشاب بوسط البلد وتحويل حركة السير

حريق اعشاب بوسط البلد
حريق اعشاب بوسط البلد
 
الجمعة، 13-06-2025 04:24 م

الوكيل الإخباري-   قالت ادارة السير المركزية ان حريق اعشاب نشب ما بعد مبنى امانة عمان باتجاه اشارات الدخان.

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واشارت ان مجموعات ادارة السير والدفاع المدني في الموقع لاخماد الحريق .

 

وبينت انه تم تحويل السير مؤقتا عن شارع عمر مطر من جهة وسط البلد باتجاه طلوع المصدار .

 
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