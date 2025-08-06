الأربعاء 2025-08-06 03:08 م
 

الامن العام : خطة مرورية بالتزامن مع إعلان نتائج التوجيهي في كافة المحافظات

ادارة السير
ادارة السير
 
الأربعاء، 06-08-2025 08:59 ص

الوكيل الإخباري-أكد مندوبا الإدارات المرورية على تنفيذ خطة مرورية وانتشار مكثف لمرتبات الإدارات المرورية بالزي المدني لضبط أي تجاوزات مرورية (مواكب وإخراج الأجساد من المركبات ) بالتزامن مع إعلان نتائج التوجيهي وفي كافة محافظات المملكة .

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وأشارا  إلى ضرورة التعبير عن الفرح بصورة حضارية بعيدة عن السلوكيات الخاطئة وعدم القيادة بشكل مواكب أو إخراج الأجسام من المركبات الأمر الذي يشكل خطورة على الأشخاص داخل المركبة وعلى مستخدمي الطريق وضرورة الالتزام بقواعد ‏‏‏‏‏‏‏وأولويات ‏‏‏‏‏‏‏‏المرور والابتعاد عن المخالفات الخطرة ‏‏‏‏‏‏‏كالقيادة بتهور وطريقة استعراضية للمحافظة على ‏‏‏‏‏سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق، والى عدم التردد بالاتصال ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏على رقم الطوارئ ‏‏‏‏‏الموحد 911 للإبلاغ عن أي تجاوزات او ارسال الصور ومقاطع الفيديو على رقم الواتس أب 0797911911 إذا دعت الحاجة إلى ذلك مؤكدين على الجاهزية ‏‏‏‏‏‏التامة للتعامل مع إي إبلاغ بشكل فوري وسري وعلى مدار الساعة.



 

 

 

 

 
 
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