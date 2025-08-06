الامن العام : خطة مرورية بالتزامن مع إعلان نتائج التوجيهي في كافة المحافظات

الوكيل الإخباري- أكد مندوبا الإدارات المرورية على تنفيذ خطة مرورية وانتشار مكثف لمرتبات الإدارات المرورية بالزي المدني لضبط أي تجاوزات مرورية (مواكب وإخراج الأجساد من المركبات ) بالتزامن مع إعلان نتائج التوجيهي وفي كافة محافظات المملكة .

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