الامن العام : خطة مرورية مرنة خلال أيام العيد

وتهدف الخطة إلى توفير بيئة مرورية آمنة للمواطنين، والتسهيل عليهم وتمكينهم من أداء العبادات، والتسوق، وقضاء احتياجاتهم المختلفة.
وأشارا إلى ضرورة التقيد التام بالوقوف في الأماكن المخصصة وتجنب الوقوف المزدوج والعشوائي المعيق لحركة السير خلال التسوق أو أثناء أداة صلاة العيد.
ولفتا إلى الانتشار الواسع لمرتبات الإدارات المرورية وجهودها المستمرة على مدار الساعة والمتمثلة بسحب وتفريغ حركة السير ورفع أية عوائق قد تؤثر على الحركة المرورية الصباحية مع جاهزية تامة للتعامل مع نشاط الحركة المرورية العكسية بالتزامن مع نهاية الأسبوع.
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