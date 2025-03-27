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الامن العام : خطة مرورية مرنة خلال أيام العيد

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الامن العام
 
الخميس، 27-03-2025 08:34 م
الوكيل الإخباري-    أكد مندوبا إدارتي السير والدوريات الخارجية على تنفيذ خطة مرورية مرنة خلال عطلة عيد الفطر حسب مستجدات الموقف المروري بالتزامن مع تعزيز أماكن إقامة صلاة العيد حفاظاً على إنسيابية حركة السير.اضافة اعلان


وتهدف الخطة إلى توفير بيئة مرورية آمنة للمواطنين، والتسهيل عليهم وتمكينهم من أداء العبادات، والتسوق، وقضاء احتياجاتهم المختلفة.

وأشارا إلى ضرورة التقيد التام بالوقوف في الأماكن المخصصة وتجنب الوقوف المزدوج والعشوائي المعيق لحركة السير خلال التسوق أو أثناء أداة صلاة العيد.

ولفتا إلى الانتشار الواسع لمرتبات الإدارات المرورية وجهودها المستمرة على مدار الساعة والمتمثلة بسحب وتفريغ حركة السير ورفع أية عوائق قد تؤثر على الحركة المرورية الصباحية مع جاهزية تامة للتعامل مع نشاط الحركة المرورية العكسية بالتزامن مع نهاية الأسبوع.
 
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