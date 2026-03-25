الامن العام : سقوط بقايا جسم متفجر على الطريق الصحراوي

الوكيل الإخباري- قال الناطق الإعلامي بإسم مديرية الأمن العام ان الجهات المختصة تتعامل مع بقايا جسم متفجر سقط على الطريق الصحراوي / الراشدية دون وقوع أية إصابات أو أضرار تذكر اضافة اعلان





مهيباً بالجميع الالتزام والتقيد بارشادات رجال الامن العام في المكان لحين الانتهاء من التعامل مع الحادثة





