الأربعاء 2026-03-25 07:44 م

الامن العام : سقوط بقايا جسم متفجر على الطريق الصحراوي

مديرية الأمن العام
الأربعاء، 25-03-2026 06:17 م
الوكيل الإخباري-   قال الناطق الإعلامي بإسم مديرية الأمن العام ان الجهات المختصة تتعامل  مع بقايا جسم متفجر سقط على الطريق الصحراوي / الراشدية دون وقوع أية إصابات أو أضرار تذكراضافة اعلان


مهيباً بالجميع الالتزام والتقيد بارشادات رجال الامن العام في المكان لحين الانتهاء من التعامل مع الحادثة
 
 


