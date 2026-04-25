الامن العام : شخص يقتل اطفاله الثلاثة في محافظة الكرك

08:43 م

الوكيل الإخباري- قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان بلاغا ورد لمديرية شرطة محافظة الكرك والبحث الجنائي حول قيام احد الاشخاص بقتل اطفاله داخل احد المزارع في المحافظة





وتابع الناطق الاعلامي ان جرى على الفور التحرك للمكان حيث عثر على جثث لثلاثة اطفال ( 10، 7، 5 ) سنوات توفوا بعد تعرضهم للطعن باداة حادة وبوشر التحقيقات والبحث عن والدهم الذي توارى عن الانظار .





