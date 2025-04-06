الأحد 2025-04-06 08:10 م
 

الامن العام : ضبط سائق قاد مركبته بطريقة استعراضية وخطرة في إربد

مديرية الأمن العام
الأمن العام
 
الأحد، 06-04-2025 06:10 م
الوكيل الإخباري-   قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ العاملين بإدارة السير والامن الوقائي تابعوا التحقيق بفيديو جرى تداوله ظهر خلاله سائق مركبة يقود مركبته بطريقة استعراضية وخطرة بعد تركه لمقود المركبة وهي تسير وخروجه منها والجلوس على مقدّمتها بالشارع العام أثناء مسيرها معرّضاً حياته وحياة مستخدمي الطريق للخطر. اضافة اعلان


وأكّد أنه جرى تحديد موقع تصوير الفيديو في منطقة إربد وتحديد المركبة حيث جرى ضبط   السائق و المركبة واتخذت الإجراءات القانونية بحقه وحجز المركبة للمدد القانونية في ساحات الحجز.
 
gnews

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