الامن العام : ضبط سائق قاد مركبته بطريقة استعراضية وخطرة في إربد

وأكّد أنه جرى تحديد موقع تصوير الفيديو في منطقة إربد وتحديد المركبة حيث جرى ضبط السائق و المركبة واتخذت الإجراءات القانونية بحقه وحجز المركبة للمدد القانونية في ساحات الحجز.
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