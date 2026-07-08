الأربعاء 2026-07-08 12:17 م

الامن العام : ضبط مركبات لهذا السبب

دورية أمنية تابعة لإدارة الدوريات الخارجية
الدوريات الخارجية
 
الأربعاء، 08-07-2026 10:17 ص

الوكيل الإخباري-    أكد مندوب إدارة السير على جاهزية الطرق منذ ساعات الصباح الباكر وخلوها من أي عوائق، بما يضمن انسيابية حركة المواطنين المتجهين إلى أعمالهم، مشيرا إلى التعامل مع عدد من الأعطال المرورية البسيطة.

وأوضح أن معظم الحوادث التي تم التعامل معها خلال الأيام الماضية نتجت عن السرعة الزائدة، وعدم ترك مسافة أمان كافية بين المركبات، إضافة إلى المخالفات الخطرة، مثل القيادة المتهورة والاستعراضية.

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وكشف مندوب إدارة الدوريات الخارجية عن ضبط مركبتين تسيران بسرعات عالية على طريق الأزرق - الزرقاء، حيث بلغت سرعة إحداهما بين 100- 203 كلم بالساعة والأخرى تسير بسرعة من 100- 206 كلم بالساعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما.

 
 


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