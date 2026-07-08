الامن العام : ضبط مركبات لهذا السبب

الوكيل الإخباري- أكد مندوب إدارة السير على جاهزية الطرق منذ ساعات الصباح الباكر وخلوها من أي عوائق، بما يضمن انسيابية حركة المواطنين المتجهين إلى أعمالهم، مشيرا إلى التعامل مع عدد من الأعطال المرورية البسيطة.



وأوضح أن معظم الحوادث التي تم التعامل معها خلال الأيام الماضية نتجت عن السرعة الزائدة، وعدم ترك مسافة أمان كافية بين المركبات، إضافة إلى المخالفات الخطرة، مثل القيادة المتهورة والاستعراضية.

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