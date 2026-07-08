الامن العام : ضبط مركبات لهذا السبب

وأوضح أن معظم الحوادث التي تم التعامل معها خلال الأيام الماضية نتجت عن السرعة الزائدة، وعدم ترك مسافة أمان كافية بين المركبات، إضافة إلى المخالفات الخطرة، مثل القيادة المتهورة والاستعراضية.
-
أخبار متعلقة
-
وزير التربية يفتتح المبنى الجديد لمديرية تربية لواء البترا
-
توضيح حكومي بشأن تعثر مشروع استثماري والعدول عن نقل 3 مصانع إلى الأردن
-
سلطة إقليم البترا تحتفل بالذكرى الـ 19 لاختيار البترا إحدى عجائب الدنيا السبع الجديدة
-
محافظ اربد: المجالس المحلية تعتبر رديفا أساسيا للأجهزة الأمنية
-
وزارة الصناعة: مخزون القمح يكفي لاستهلاك 10 أشهر والشعير 9 أشهر
-
وزير الخارجية ينقل تحيات الملك للرئيس الاذربيجاني
-
الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على البحرين
-
طلبة "التوجيهي" يتقدمون اليوم لامتحان الفيزياء واللغة العربية