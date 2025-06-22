الامن العام : ضبط 3 أشخاص يرتبطون بعصابات إقليمية لتهريب المخدرات

02:36 م

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الوكيل الإخباري- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام إنّ العاملين في إدارة مكافحة المخدرات تعاملوا خلال الأيام القليلة الماضية مع عدد من القضايا النوعية ألقوا القبض خلالها على 13 تاجراً ومروجاً للمخدرات وبحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة . اضافة اعلان





وأبرز تلك القضايا كانت في محافظة العقبة حيث أثمرت جهود استخباراتية وعملياتية عن الكشف عن خلية جرمية مرتبطة بعصابات إقليمية لتهريب المخدرات، تتكون من ثلاثة أشخاص أحدهم من جنسية عربية اتبعت أسلوباً جديداً في تهريب المخدرات لإحدى دول الجوار عبر البالونات والمناطيد الموجهة .



وأكّد الناطق الإعلامي أنّه بعد عمليات رصد ومتابعة ومراقبة لأولئك الأشخاص تم تحديد مواقع وجودهم ونشاطهم الجرمي في إحدى المناطق الحدودية الجنوبية وجرت مداهمتهم وإلقاء القبض عليهم وضبط بحوزتهم عدد من البالونات الموجهة إضافة إلى 20 ألف حبة مخدرة وثلاثة أسلحة نارية .



وفي القضية الثانية تمكنت كوادر الإدارة بالتعاون مع الاجهزة الامنية والجمارك الاردنية العاملة في معبر جابر الحدودي من إحباط تهريب 100 ألف حبة وأُلقي القبض على المتورط في القضية داخل المملكة ، كما وأُلقي القبض أيضا في محافظة العقبة على ثلاثة أشخاص من تجار المخدرات ومروجيها بعد مداهمة مكان وجودهم وضبط بحوزتهم 2300 حبة مخدرة إضافة إلى 4 كفوف حشيش.

وفي وسط العاصمة نفذت كوادر الإدارة حملة أمنيّة موسّعة على تجار المواد المخدرة ومروجيها في منطقة جبل التاج وأفضت الحملة عن إلقاء القبض على خمسة أشخاص وضبط بحوزة المقبوض عليهم ما مجموعة 1 كغم من مادة الكريستال القاتلة ونصف كغم من مادة الحشيش المخدرة .



فيما جرى في آخر القضايا مداهمة تاجر للمخدرات في محافظة إربد وأُلقي القبض عليه وضبط بحوزته على 12 كف حشيش، وأُحيلت القضايا كافّة لمحكمة أمن الدولة.