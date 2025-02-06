الامن العام : طرق مغلقة بسبب الحالة الجوية - أسماء

وحذرت الإدارة سالكي الطريق الصحراوي منطقة معان/ الشيدية انه يشهد غبار كثيف وانعدام لمدى الرؤية ما أدى إلى قطع حركة السير من منطقة دوار البيبسي باتجاه الشيدية والعكس.
وبينت أنه تم قطع حركة السير ما قبل منطقة معان/المحمدية بإتجاه عمان وقطع حركة السير من جسر عنيزة باتجاه الجنوب.
وشددت على أن كوادرها متواجدة في المواقع المذكورة ويتم التعامل مع حركة السير لحظة بلحظة وفي حال تحسن الظروف الجوية وعودة الرؤيا الأفقية لطبيعتها سيسمح بمسير المركبات.
ودعت لتوخي الحذر والالتزام الكامل بتعليمات رجل الأمن في الموقع.
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