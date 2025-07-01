الامن العام : عقوبة هذه المخالفة تصل للحبس 3 أشهر وغرامة 500 دينار

وأكدت المديرية أهمية الحفاظ على سلامة اللوحات الأمامية والخلفية للمركبات، باعتبارها جزءاً أساسياً من هوية المركبة، وتسهم في حماية السائق ومستخدمي الطريق، كما تسهّل من عمل الجهات المعنية في ضبط المخالفات والتحقيق في القضايا المرورية والأمنية.
وشددت على أن من يعمد إلى إخفاء لوحات أرقام مركبته غالباً ما يكون لديه نية ارتكاب فعل مخالف للقانون، وقد يكون هذا الفعل خطيراً، مما يستدعي التعامل الحازم مع مثل هذه السلوكيات.
وبيّنت المديرية أن الإدارات المرورية والجنائية تمتلك قدرات فنية متطورة تمكّنها من كشف هوية المركبة ومتابعتها، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، وهو ما أسهم في ضبط عدد من مرتكبي هذه المخالفة، والمتابعة الحثيثة حتى إلقاء القبض عليهم.
وأشارت إلى أن قانون السير المعدل ينص على أن التلاعب بلوحات أرقام المركبة يُعد مخالفة جسيمة، ويعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر، أو بغرامة مالية لا تقل عن 250 ديناراً ولا تزيد على 500 دينار، أو بكلتا العقوبتين معاً
-
أخبار متعلقة
-
صدور تعليمات إجراءات الحصول على رخصة مزاولة مهنة العمل الاجتماعي لسنة 2025
-
الجامعة الهاشمية تنظم ندوة حول "أبعاد الخطاب الملكي في البرلمان الأوروبي"
-
زراعة الأغوار الشمالية تبدأ بفتح طرق ترابية لحماية المناطق الحرجية
-
"أوقاف إربد الثانية" تحتفل بالهجرة النبوية
-
شكاوى من انتشار حظائر الأغنام داخل الأحياء السكنية في المفرق
-
مديرية الأمن العام تُحذّر من السباحة في الأماكن غير المخصصة
-
محاضرة تعاين إشعاعات فن المقامة عبر الأندلس وإشكالات الترجمة والتأثير
-
رئيس الوزراء: ملتزمون باستكمال مسار التحديث السياسي