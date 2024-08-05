الامن العام : لهذا السبب ضبط مركبة في عمان - صورة

وقالت إدارة السير انه تم تحرير مخالفة للسائق و حجز المركبة داخل ساحات الحجز في ادارة السير.
واضافت إدارة السير ان لوحة الأرقام هي هوية المركبة، وهي حق من حقوق مستخدمي الطريق، ويجب المحافظة على وجودها في المكان المخصص لها.
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