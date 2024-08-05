الامن العام : لهذا السبب ضبط مركبة في عمان - صورة

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - ضبط العاملون في إدارة السير في العاصمة عمان ، اليوم الاثنين ، مركبة لا تحمل لوحتي الأرقام الأمامية والخلفية ، وفق إدارة السير .



وقالت إدارة السير انه تم تحرير مخالفة للسائق و حجز المركبة داخل ساحات الحجز في ادارة السير.



واضافت إدارة السير ان لوحة الأرقام هي هوية المركبة، وهي حق من حقوق مستخدمي الطريق، ويجب المحافظة على وجودها في المكان المخصص لها.