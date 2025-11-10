الإثنين 2025-11-10 03:05 م
 

الامن العام : ملاحقة قانونية وغرامات مشددة بحق من يؤوي أو يتدخل في هروب الخادمات

تحذير من مديرية الأمن العام لجميع الأردنيين
مديرية الأمن العام
 
الإثنين، 10-11-2025 02:05 م
الوكيل الإخباري-   أكد العميد الدكتور سائد القطاونة، مدير إدارة الإقامة والحدود أن كل من يؤوي خادمة هاربة أو يوفر لها مكاناً للسكن أو عملاً، سواء بأجر أو دون أجر، سيُعرض نفسه للمساءلة القانونية ويُعاقب بالغرامة وفقاً لأحكام القانون.اضافة اعلان


وشدّد العميد القطاونة على أن التحقيقات ستطال كل من يثبت تورطه أو تدخله في هروب الخادمات من منازل مخدوميهن، سواء أكان من خلال مكاتب الاستقدام أو الوسطاء أو من يوفر لهن سكناً أو عملاً بديلاً، مؤكداً أن هؤلاء جميعاً سيكونون محلاً للمساءلة القانونية والغرامات المالية المشددة.

وبيّن أن التعديلات الأخيرة على قانون الإقامة وشؤون الأجانب شددت العقوبات على المخالفين، إذ نصّت المادة (11) من القانون على إلزام كل أجنبي يرغب بالبقاء في المملكة لأكثر من أسبوعين بمراجعة إدارة الإقامة والحدود أو أحد فروعها أو المركز الأمني في منطقته لتحديد مكان سكنه وبياناته، وقد تم رفع قيمة الغرامة المترتبة على مخالفة هذا النص إلى (200) دينار.

كما أوضح أن المادة (14) من القانون غلّظت العقوبة لتصبح غرامة مقدارها (200) دينار لكل من يؤوي أجنبياً أو يوفر له سكناً أو مكان إقامة، سواء بمقابل أو دون مقابل، دون الإبلاغ عن وجوده لدى الجهات المختصة خلال 48 ساعة من وقت حلوله أو مغادرته.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

القاضي يلتقي السفير الكويتي

شؤون برلمانية القاضي يلتقي السفير الكويتي

الملك يبحث مع إمبراطور اليابان الشراكة الاستراتيجية بين البلدين

أخبار محلية الملك يبحث مع إمبراطور اليابان الشراكة الاستراتيجية بين البلدين

قب

طب وصحة جدري الماء عند الأطفال.. طرق منزلية لتخفيف الحكة

ففت

طب وصحة ما فوائد "قيلولة الظهر"؟

ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار أسهم بورصة عمان بنسبة 0.29% في أسبوع

اقتصاد محلي صعود بورصة عمّان إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من 17 عاما

7ع

طب وصحة هل يطيل زيت الزيتون عمرك؟

ه

فن ومشاهير "شهادة تاريخية" حول علاقة السندريلا بالعندليب

جلالة الملك عبدالله الثاني يلتقي في طوكيو وزير الدفاع الياباني.

أخبار محلية الملك يبحث مع وزير الدفاع الياباني التطورات الإقليمية وفرص تعزيز التعاون العسكري



 
 





الأكثر مشاهدة