الامن العام : موقوف ينهي حياته داخل دورة المياه في اربد

مشيرا ان موقوفين اثنين برفقته داخل النظارة هما من عثرا عليه وابلغا عن حالة الانتحار، وان احد اشقاءه كان قد قام بزيارته قبل الحادثة بساعة وجرى تحويل الجثة للطب الشرعي وفتح تحقيق في الحادثة .
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