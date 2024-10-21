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الامن العام : موقوف ينهي حياته داخل دورة المياه في اربد

مديرية الأمن العام
مديرية الامن العام
الإثنين، 21-10-2024 11:30 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -  قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام انه عثر على احد الموقوفين على قيد قضية تحقيقية  داخل نظارة احد المراكز الامنية في محافظة اربد وقد اقدم على شنق نفسه داخل دورة المياه مستخدما احدى قطع ملابسه.

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واضاف انه جرى اسعافه للمستشفى وتم إجراء البروتوكول الصحي لانعاشه وتبين بانه قد فارق الحياة

مشيرا ان موقوفين اثنين برفقته داخل النظارة هما من عثرا عليه وابلغا عن حالة الانتحار،  وان احد اشقاءه كان قد قام بزيارته قبل الحادثة بساعة وجرى تحويل الجثة للطب الشرعي وفتح تحقيق في الحادثة .

 
gnews

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