الامن العام : موقوف ينهي حياته داخل دورة المياه في اربد

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام انه عثر على احد الموقوفين على قيد قضية تحقيقية داخل نظارة احد المراكز الامنية في محافظة اربد وقد اقدم على شنق نفسه داخل دورة المياه مستخدما احدى قطع ملابسه.

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