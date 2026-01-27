الامن العام : نتعامل مع قذيفتين قديمتين وضعهما مقاول داخل مركبته بإربد

06:54 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - قال مصدر امني انه يتم التعامل مع قذيفتين قديمتين عثر عليهما أحد المقاولين في أثناء عمليات الحفر في مدينة إربد، حيث قام بوضعهما داخل مركبته وإبلاغ المركز الأمني المختص وتتولى الفرق المختصّة التعامل معها . اضافة اعلان





وأهابت مديرية الأمن العام بكل مَن يشتبه بمثل تلك الأجسام عدم لمسها أو تحريكها من مكانها والابتعاد عنها وإبلاغ الجهات المختصّة عبر رقم الطوارئ الموحد (911).

