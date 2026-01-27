الامن العام : نتعامل مع قذيفتين قديمتين وضعهما مقاول داخل مركبته بإربد

وأهابت مديرية الأمن العام بكل مَن يشتبه بمثل تلك الأجسام عدم لمسها أو تحريكها من مكانها والابتعاد عنها وإبلاغ الجهات المختصّة عبر رقم الطوارئ الموحد (911).
