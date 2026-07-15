الامن العام : وفاة أربعيني حرقاً إثر اشتعال مركبته في الزرقاء

وجرى نقل الجثة إلى قسم الطب الشرعي لاستكمال الإجراءات القانونية، فيما باشرت الأجهزة المعنية تحقيقاتها للوقوف على أسباب وملابسات الحادث، تمهيدًا لتحديد تفاصيله وفق نتائج التحقيق.
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