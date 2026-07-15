الامن العام : وفاة أربعيني حرقاً إثر اشتعال مركبته في الزرقاء

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - توفي رجل أربعيني إثر اندلاع حريق في مركبة بمحافظة الزرقاء، بعدما تعرض لحروق بالغة، وفق ما أفادت به الجهات المختصة.

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