الامن العام : وفاة شخص بحادث تدهور مركبة

وقال الملازم أول أنس الخالدي من إدارة غرفة الدوريات الخارجية لإذاعة الأمن العام إنّ دوريات الاختصاص تعاملت مع الحادث بحسب الاجراءات المتبعة.
-
أخبار متعلقة
-
تربية قصبة اربد تنجز حزمة من المشاريع التنموية في مدارسها
-
7 اصابات بحادث سير على طريق إربد عمّان
-
43987 طالبا يتقدمون اليوم لامتحان الرياضيات في "تكميلية التوجيهي"
-
ضبط مركبة تسير بسرعة 204 كم في شويعر
-
الجيش ينعى موسى الحاج
-
الطلب على الكاز يتجاوز 8 ملايين لتر الثلاثاء
-
تشكيل فرق ميدانية لمتابعة أداء المراكز الصحية بإربد
-
لجنة مجلس محافظة مأدبا تتفقد الأضرار الناجمة عن المنخفض الجوي