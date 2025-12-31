الأربعاء 2025-12-31 10:16 ص

الامن العام : وفاة شخص بحادث تدهور مركبة

الأربعاء، 31-12-2025 08:28 ص
الوكيل الإخباري-   توفي شخص إثر حادث تدهور مركبة وقع أمس الثلاثاء على طريق باير في محافظة معان، ما بعد محطة طوبى باتجاه الجنوب.اضافة اعلان


وقال الملازم أول أنس الخالدي من إدارة غرفة الدوريات الخارجية لإذاعة الأمن العام إنّ دوريات الاختصاص تعاملت مع الحادث بحسب الاجراءات المتبعة.
 
 


