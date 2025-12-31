الامن العام : وفاة شخص بحادث تدهور مركبة

08:28 ص

الوكيل الإخباري- توفي شخص إثر حادث تدهور مركبة وقع أمس الثلاثاء على طريق باير في محافظة معان، ما بعد محطة طوبى باتجاه الجنوب. اضافة اعلان





وقال الملازم أول أنس الخالدي من إدارة غرفة الدوريات الخارجية لإذاعة الأمن العام إنّ دوريات الاختصاص تعاملت مع الحادث بحسب الاجراءات المتبعة.



