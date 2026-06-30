الثلاثاء 2026-06-30 02:18 م

الامن العام : وفاة شخص بعيار ناري في إربد

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الامن العام
 
الثلاثاء، 30-06-2026 01:00 م
الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -  توفي صباح اليوم شخص متأثراً بإصابته بعيار ناري في الرأس، كان قد تعرّض له فجر أمس في منطقة مخيم إربد، من قبل شخصين إثر خلافات بينهم. اضافة اعلان


حيث تم فور تلقي البلاغ أمس إسعاف المصاب للمستشفى ، وتحديد هوية مطلقي النار وأماكن تواجدهما ، وألقي القبض عليهما وضُبط سلاح ناري بحوزتهما وما زال التحقيق جارياً.
 
 


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