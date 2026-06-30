الامن العام : وفاة شخص بعيار ناري في إربد

حيث تم فور تلقي البلاغ أمس إسعاف المصاب للمستشفى ، وتحديد هوية مطلقي النار وأماكن تواجدهما ، وألقي القبض عليهما وضُبط سلاح ناري بحوزتهما وما زال التحقيق جارياً.
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