الثلاثاء 2025-12-09 02:14 م

الامن العام : وفاة شخص جرّاء استنشاق أدخنة منقل فحم داخل منزل

مديرية الأمن العام
الأمن العام
الثلاثاء، 09-12-2025 11:33 ص
الوكيل الإخباري-  قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن كوادر دفاع مدني عجلون تعاملت اليوم مع حادثة وفاة شخص من جنسية عربية إثر استنشاقه الأدخنة المنبعثة من موقد حطب داخل أحد المنازل في محافظة عجلون.اضافة اعلان


وأشار إلى أن فرق الإسعاف قامت بإخلاء الوفاة إلى أقرب مستشفى، فيما باشر فريق التحقيق الوقوف على ملابسات الحادثة.
 
 


