الامن العام : وفاة مواطن برصاص شقيقه إثر خلافات عائلية

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - توفي شخص أربعيني، اليوم، إثر تعرضه لإطلاق عيار ناري على يد شقيقه في منطقة غور المزرعة بمحافظة الكرك، وفق ما أفاد به الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام.

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وأوضح الناطق الإعلامي أن الحادث وقع على خلفية خلافات بين الشقيقين، حيث أُصيب الأربعيني بعيار ناري في منطقة الصدر، ونُقل إلى مستشفى غور الصافي الحكومي، إلا أنه فارق الحياة متأثرًا بإصابته.