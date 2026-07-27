الامن العام : وفاة مواطن برصاص شقيقه إثر خلافات عائلية

وأوضح الناطق الإعلامي أن الحادث وقع على خلفية خلافات بين الشقيقين، حيث أُصيب الأربعيني بعيار ناري في منطقة الصدر، ونُقل إلى مستشفى غور الصافي الحكومي، إلا أنه فارق الحياة متأثرًا بإصابته.
وأشار إلى أن مطلق النار سلّم نفسه للأجهزة الأمنية، وسلم السلاح الناري المستخدم، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيقات للوقوف على ملابسات القضية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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