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الامن العام : وفاة مواطن برصاص شقيقه إثر خلافات عائلية

الامن العام
الامن العام
 
الإثنين، 27-07-2026 02:15 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -  توفي شخص أربعيني، اليوم، إثر تعرضه لإطلاق عيار ناري على يد شقيقه في منطقة غور المزرعة بمحافظة الكرك، وفق ما أفاد به الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام.

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وأوضح الناطق الإعلامي أن الحادث وقع على خلفية خلافات بين الشقيقين، حيث أُصيب الأربعيني بعيار ناري في منطقة الصدر، ونُقل إلى مستشفى غور الصافي الحكومي، إلا أنه فارق الحياة متأثرًا بإصابته.


وأشار إلى أن مطلق النار سلّم نفسه للأجهزة الأمنية، وسلم السلاح الناري المستخدم، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيقات للوقوف على ملابسات القضية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 
 


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