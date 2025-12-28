الامن العام : وفاة وإصابة بحادث سير

08:22 ص

الوكيل الإخباري- توفي شخص وأصيب آخر بحادث تدهور مركبة على الطريق الصحراوي في منطقة سواقة مساء أمس السبت.





وقال النقيب أيمن الحراحشة من إدارة الدوريات الخارجية في تصريحات لإذاعة الأمن العام، إنّه تم نقل الوفاة والإصابة إلى مستشفى الكرك الحكومي.

