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الامن العام : وفاتان و25 إصابة بحوادث سير

ادارة السير
إدارة السير
 
الأحد، 27-07-2025 09:19 ص

الوكيل الإخباري-   كشف ضابط غرفة عمليات إدارة السير، كفاح الهزايمة، عن تعامل كوادر مديرية الأمن العام - إدارة السير مع 450 حادثا مروريا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

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وأضاف الهزايمة أن كوادر مديرية الأمن العام تعاملت مع 450 حادثا مروري نتج عنها حالتا وفاة و25 إصابة.


وبين أنه جرى إصدار 5 مخالفات خطرة، و32 مخالفة مسير بعكس اتجاه السير، و53 مخالفة قطع إشارة حمراء.


وكشف الهزايمة عن التعامل 99 مخالفة تغيير مسرب بشكل مفاجئ، والتعامل مع 19 مخالفة سائق غير مرخص.

 
 
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