الامن العام : وفاتان و25 إصابة بحوادث سير

الوكيل الإخباري- كشف ضابط غرفة عمليات إدارة السير، كفاح الهزايمة، عن تعامل كوادر مديرية الأمن العام - إدارة السير مع 450 حادثا مروريا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

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وأضاف الهزايمة أن كوادر مديرية الأمن العام تعاملت مع 450 حادثا مروري نتج عنها حالتا وفاة و25 إصابة.



وبين أنه جرى إصدار 5 مخالفات خطرة، و32 مخالفة مسير بعكس اتجاه السير، و53 مخالفة قطع إشارة حمراء.