الامن العام : وفاتان و25 إصابة بحوادث سير

وأضاف الهزايمة أن كوادر مديرية الأمن العام تعاملت مع 450 حادثا مروري
وبين أنه جرى إصدار 5 مخالفات خطرة، و32 مخالفة مسير بعكس اتجاه السير، و53 مخالفة قطع إشارة حمراء.
وكشف الهزايمة عن التعامل 99 مخالفة تغيير مسرب بشكل مفاجئ، والتعامل مع 19 مخالفة سائق غير مرخص.
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